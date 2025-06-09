macOS 26 Tahoe получила новый «стеклянный» дизайн, цветные иконки и «умный» Spotlight

Обновление получило новый «стеклянный» дизайн в стиле Liquid Glass, поддержку звонков с iPhone и серьёзные улучшения Spotlight, который теперь умеет выполнять сотни действий прямо из поиска.

Интерфейс стал ещё более персонализированным: переработаны Dock, панели инструментов и «Центр управления», появились цветные иконки, прозрачные меню и поддержка живых фонов. Пользователи могут настраивать внешний вид папок с помощью эмодзи и символов.