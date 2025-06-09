macOS 26 Tahoe получила новый «стеклянный» дизайн, цветные иконки и «умный» Spotlight

macOS 26 Tahoe получила новый «стеклянный» дизайн, цветные иконки и «умный» SpotlightНе говоря уже о более тесной интеграции iPhone
Обновление получило новый «стеклянный» дизайн в стиле Liquid Glass, поддержку звонков с iPhone и серьёзные улучшения Spotlight, который теперь умеет выполнять сотни действий прямо из поиска.
Интерфейс стал ещё более персонализированным: переработаны Dock, панели инструментов и «Центр управления», появились цветные иконки, прозрачные меню и поддержка живых фонов. Пользователи могут настраивать внешний вид папок с помощью эмодзи и символов.
Tahoe значительно расширяет возможности Continuity — теперь на Mac появился полноценный «Телефон»: история вызовов, голосовая почта, Call Screening и Hold Assist. Также на Mac стали отображаться Live Activities с iPhone, например, информация о рейсе или поездке.
Spotlight получил крупнейшее обновление в истории macOS — теперь он поддерживает умные фильтры, просмотр приложений с iPhone, действия от сторонних приложений и даже создание заметок или писем без переключения между окнами.
Кроме того, macOS 26 усилила интеграцию Apple Intelligence: на Mac работают Live Translation, Genmoji, Image Playground и продвинутые Shortcuts. Обновление выйдет осенью.