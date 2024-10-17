MAIBENBEN X17A оснащён процессором AMD Ryzen™ 5 6600H с 6 ядрами и 12 потоками. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает технологии трассировки лучей и апскейлинга. Ноутбук также имеет 16 ГБ оперативной памяти DDR5, с возможностью расширения до 64 ГБ, и 512 ГБ SSD.

17.3-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение. Яркость 300 кд/м² и 45% NTSC позволяют получить чёткую картинку. Для общения ноутбук оснащён 720p веб-камерой и встроенным микрофоном.

MAIBENBEN X17A поддерживает множество интерфейсов, включая USB 3.2 и HDMI. Аккумулятор на 46,74 Вт*ч обеспечивает возможность работы вдали от источника питания.

Ноутбук доступен по цене 83 499 рублей.