Maibenben привёз в Россию ноутбук с самой мощной встроенной графикой — 780M

Maibenben привёз в Россию ноутбук с самой мощной встроенной графикой — 780MОт 95 990 рублей
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Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 7 8845HS с 8 ядрами и тактовой частотой до 5.1 ГГц. В сочетании с видеокартой AMD Radeon 780M. При этом устройство весит 1.88 кг и имеет толщину 19.5 мм.
Экран P687 — 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 и частотой обновления 120 Гц. Плотность пикселей и покрытие 100% sRGB гарантируют яркие и четкие цвета, что оценят как профессионалы, так и любители мультимедиа.
Maibenben P687 оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 1 ТБ с возможностью расширения до 4 ТБ. Он поддерживает работу с Linux или Windows 11 и имеет два порта USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.0 и комбинированный разъем для наушников и микрофона.
Устройство доступен для покупки по цене от 95 990 рублей.