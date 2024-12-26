Maibenben привёз в Россию ноутбук с самой мощной встроенной графикой — 780M

Экран P687 — 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 и частотой обновления 120 Гц. Плотность пикселей и покрытие 100% sRGB гарантируют яркие и четкие цвета, что оценят как профессионалы, так и любители мультимедиа.

Maibenben P687 оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 1 ТБ с возможностью расширения до 4 ТБ. Он поддерживает работу с Linux или Windows 11 и имеет два порта USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.0 и комбинированный разъем для наушников и микрофона.