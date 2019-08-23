Маскировка не поможет: российские камеры наблюдения распознают человека по силуэту

Минин рассказал, что полноценно работающий продукт будет готов до конца осени, после чего планируется проведение тестов на территории Москвы и других регионов России. В их число войдут Татарстан, Тюмень, Рязань и некоторые зарубежные страны.

”Силуэт человека так же уникален, как и лицо. Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города. Например, в центре города украли велосипед, камера далеко, и мы не увидели лица, но при этом видели силуэт. Тогда мы можем отследить, как далеко человек ушел с велосипедом, составить его маршрут и проследить до точки, где есть камера, которая сможет распознать лицо”, — поделился Александр Минин.