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Маскировка не поможет: российские камеры наблюдения распознают человека по силуэту

Тестирование пройдет во множестве регионов России и даже зарубежья
Генеральный директор NtechLab, базирующейся в России, Александр Минин официально объявил о том, что его компания разработала новейшую технологию распознавания человека по силуэту. Данная разработка позволит отслеживать перемещение людей по городу.

Минин рассказал, что полноценно работающий продукт будет готов до конца осени, после чего планируется проведение тестов на территории Москвы и других регионов России. В их число войдут Татарстан, Тюмень, Рязань и некоторые зарубежные страны.

”Силуэт человека так же уникален, как и лицо. Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города. Например, в центре города украли велосипед, камера далеко, и мы не увидели лица, но при этом видели силуэт. Тогда мы можем отследить, как далеко человек ушел с велосипедом, составить его маршрут и проследить до точки, где есть камера, которая сможет распознать лицо”, — поделился Александр Минин.

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