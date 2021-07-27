MediaTek представил свой самый мощный мобильный процессор в 2021 году

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:31
MediaTek представил свой самый мощный мобильный процессор в 2021 годуС поддержкой связи 5G
Kompanio 1300T — мощный процессор, разработанный специально для планшетов. Как заявил производитель, это процессор нового поколения, содержащий 8 ядер и графический ускоритель Arm Mali-G57 MC5. А связка Cortex-A78 и Cortex-A55 обеспечивает быстродействие, которое пока еще никто не может предложить на рынке.
Компания объявила, что процессоры будут поддерживать устройства с разрешением экрана 2560х1600 точек и с частотой обновления — 120 Гц.
Планшеты на этих процессорах смогут принимать сигналы GPS, ГЛОНАСС и китайские BeiDou и Galileo. Также в них встроены системы поддержки протоколов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Ожидается, что эти устройства будут поддерживать системы связи уровня 5G.
Предполагается, что первым планшетным компьютером с чипом Kompanio 1300T станет Honor V7 Pro, а продажи ожидаются уже в августе-сентябре текущего года.