Microsoft агитирует пользователей "неподдерживаемой" Windows 7 перейти на фирменные ноутбуки компании

Для этого компания просто-напросто опубликовала в собственном блоге статью, в которой без всякой скромности и утайки посоветовала пользователям Windows 7 перейти на новый компьютер. Причем в качестве отдельной рекомендации выступает приобретение именно фирменных девайсов Surface, которые хоть и являются отличными ноутбуками и планшетами, но все же сложно назвать самыми доступными вариантами на рынке.

”Для большинства пользователей Windows 7 рекомендуется переход на новое устройство с Windows 10 Pro. Устройства Surface быстрее, легче, более мощные и безопасные, со средней ценой значительно ниже, чем были среднестатистические ПК восемь лет назад”, — говорится в опубликованной Microsoft статье.