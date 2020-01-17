Ноутбуки и планшеты
Сегодня 13:42
Microsoft анонсировала два новых недорогих ноутбука на мобильных процессорах Qualcomm
А также рассказала о планах по выпуску подобных устройств от сторонних производителей
Как стало известно, Microsoft анонсировала сразу два новых ноутбука, которые построены на базе процессора Snapdragon 7c. Данный чипсет, к слову, был официально представлен лишь в декабре прошлого года.
Названия у новинок довольно странные, напоминающие скорее о конце 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия. JP.IK Turn T101 и Positivo Wise N1212S были оценены в 299 и 575 долларов соответственно, причем по словам самой компании-разработчика, оба устройства должны работать куда дольше от одного заряда, чем решения от конкурентов на базе более “взрослых” процессоров от Intel и AMD. Также в качестве преимущества новинок называется возможность передачи данных в сети 4G LTE.
К слову, Microsoft также анонсировала скорый выход подобных устройств и от других производителей, в число которых входят Acer, Dell, HP и Lenovo — их решения обойдутся в сумму от 219 долларов.