Microsoft анонсировала два новых недорогих ноутбука на мобильных процессорах Qualcomm

Названия у новинок довольно странные, напоминающие скорее о конце 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия. JP.IK Turn T101 и Positivo Wise N1212S были оценены в 299 и 575 долларов соответственно, причем по словам самой компании-разработчика, оба устройства должны работать куда дольше от одного заряда, чем решения от конкурентов на базе более “взрослых” процессоров от Intel и AMD. Также в качестве преимущества новинок называется возможность передачи данных в сети 4G LTE.