Microsoft анонсировала недорогой ноутбук Surface Laptop 13 с ИИ Copilot+ за $799

Опубликовано 07 мая 2025, 08:011 мин.
Microsoft анонсировала недорогой ноутбук Surface Laptop 13 с ИИ Copilot+ за $799Самые дешевый вариант с ИИ Microsoft
Microsoft представила доступные устройства линейки Surface с поддержкой функций искусственного интеллекта Copilot+.
Одной из главных новинок стал 13-дюймовый ноутбук Surface Laptop, который поступит в продажу 20 мая по стартовой цене $799 — самой низкой для устройств с Copilot+ на борту. Вместе с ноутбуком дебютирует и обновлённый планшет Surface Pro с 12-дюймовым экраном.
Оба устройства работают на чипах Qualcomm Snapdragon X Plus и рассчитаны на конкуренцию с MacBook Air и iPad Pro, предлагая более доступную альтернативу.
Copilot+ включает в себя ИИ-функции вроде настройки системы через голосовые запросы и создания черновиков документов в Word. Ранее эти возможности были доступны только на ноутбуках от $1000. Теперь Microsoft нацелена на расширение аудитории, включая студентов и молодых специалистов.