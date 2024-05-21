Microsoft анонсировала «убийцу MacBook Air» — недорогой ноутбук Surface Laptop с новейшим ARM-чипом Snapdragon X

Microsoft анонсировала «убийцу MacBook Air» — недорогой ноутбук Surface Laptop с новейшим ARM-чипом Snapdragon XВыглядит интригующе
Ноутбук будет доступен в двух размерах: 13.8 и 15 дюймов, с сенсорными экранами и уменьшенными рамками.
Разрешение экранов составляет 2304 × 1536 пикселей (13.8 дюйма) и 2496 × 1664 пикселей (15 дюймов), с переменной частотой обновления до 120 Гц и поддержкой Dolby Vision IQ.
Главной особенностью Surface Laptop является его производительность.
Microsoft утверждает, что модель с чипом Snapdragon X Elite на 80% быстрее предыдущего поколения и обеспечивает до 22 часов автономной работы (воспроизведение видео).
Ноутбук поддерживает подключение трех внешних 4K-мониторов и оснащен модулем Wi-Fi 7. Среди портов — два USB-C, один USB-A и 3,5 мм аудиоразъем. Также есть веб-камера 1080p и тактильный тачпад.
Новый бренд Copilot+PC будет обозначать лэптопы с аппаратной поддержкой ИИ.
Surface Laptop доступен для предварительного заказа по цене от $999 за 13.8-дюймовую версию и $1199 за 15-дюймовую модель. Минимальная конфигурация включает чип X Plus, 16 ГБ ОЗУ и SSD 256 ГБ, максимальная — 64 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD. Ноутбук будет доступен в четырех цветах. Поставки намечены уже на 18 июня.