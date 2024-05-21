Microsoft анонсировала «убийцу MacBook Air» — недорогой ноутбук Surface Laptop с новейшим ARM-чипом Snapdragon X

Ноутбук будет доступен в двух размерах: 13.8 и 15 дюймов, с сенсорными экранами и уменьшенными рамками.

Разрешение экранов составляет 2304 × 1536 пикселей (13.8 дюйма) и 2496 × 1664 пикселей (15 дюймов), с переменной частотой обновления до 120 Гц и поддержкой Dolby Vision IQ.

Главной особенностью Surface Laptop является его производительность.

Microsoft утверждает, что модель с чипом Snapdragon X Elite на 80% быстрее предыдущего поколения и обеспечивает до 22 часов автономной работы (воспроизведение видео).