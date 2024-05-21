Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 21 мая 2024, 08:50
1 мин.

Microsoft анонсировала «убийцу MacBook Air» — недорогой ноутбук Surface Laptop с новейшим ARM-чипом Snapdragon X

Выглядит интригующе
Microsoft представила новый ноутбук Surface Laptop с ARM-процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus, которые обеспечивают высокую ИИ-производительность.
Microsoft анонсировала «убийцу MacBook Air» — недорогой ноутбук Surface Laptop с новейшим ARM-чипом Snapdragon X
© Microsoft

Ноутбук будет доступен в двух размерах: 13.8 и 15 дюймов, с сенсорными экранами и уменьшенными рамками.

Разрешение экранов составляет 2304 × 1536 пикселей (13.8 дюйма) и 2496 × 1664 пикселей (15 дюймов), с переменной частотой обновления до 120 Гц и поддержкой Dolby Vision IQ.

Главной особенностью Surface Laptop является его производительность.

Microsoft утверждает, что модель с чипом Snapdragon X Elite на 80% быстрее предыдущего поколения и обеспечивает до 22 часов автономной работы (воспроизведение видео).

Microsoft анонсировала «убийцу MacBook Air» — недорогой ноутбук Surface Laptop с новейшим ARM-чипом Snapdragon X
© Microsoft

Ноутбук поддерживает подключение трех внешних 4K-мониторов и оснащен модулем Wi-Fi 7. Среди портов — два USB-C, один USB-A и 3,5 мм аудиоразъем. Также есть веб-камера 1080p и тактильный тачпад.

Новый бренд Copilot+PC будет обозначать лэптопы с аппаратной поддержкой ИИ.

Surface Laptop доступен для предварительного заказа по цене от $999 за 13.8-дюймовую версию и $1199 за 15-дюймовую модель. Минимальная конфигурация включает чип X Plus, 16 ГБ ОЗУ и SSD 256 ГБ, максимальная — 64 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD. Ноутбук будет доступен в четырех цветах. Поставки намечены уже на 18 июня.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ноутбук
,
#Surface Laptop
,
#Microsoft