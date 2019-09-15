Компания Microsoft готовит к выпуску новый фирменный ноутбук Surface Laptop 3. Об этом рассказал Роланд Квандт (Roland Quandt ), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture.

Пока ноутбуки серии Surface Laptop не превышали формата 13,5 дюйма. Новое же поколение будет предлагаться не только в 13,5-дюймовом, но и 15-дюймовом форм-факторе.

Также может быть анонсирована версия ноутбука на основе процессоров AMD. Она окажется первой версией на базе AMD за всю историю линейки устройств Surface.

Как ожидается, анонс Surface Laptop 3 состоится на пресс-мероприятии Microsoft, которое пройдёт 2 октября 2019 года. На этой презентации также могут дебютировать обновлённый гибридный планшет Surface Pro, система на основе Qualcomm Snapdragon и устройство с двумя экранами.