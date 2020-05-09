В связи с чем Microsoft объявила о бесплатном ремонте экранов с микротрещинами фирменных ноутбуков. Представители компании также отметили, что возникновение трещин обусловлено влиянием “твердых инородных частиц”. ”Мы исследовали заявления об образовании трещин на экране ноутбука Surface 3 и определили, что в очень небольшом проценте случаев твёрдые инородные частицы могут вызвать микротрещины на поверхности стекла, которые могут проявиться неожиданно или без видимой причины”, — рассказали в Microsoft.

Так, всем владельцам Surface 3 с данным дефектом предложено обращаться в службу поддержки, которая бесплатно отремонтируют устройство в случае активности гарантии. Кроме того, тем пользователям, которые уже оплатили ремонт подобного дефекта - компания пообещала вернуть средства. Однако бесплатный ремонт и возврат потраченных средств не распространяется на повреждения, возникшие при падении ноутбука.