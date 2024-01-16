Microsoft официально отказалась от поддержки планшетов Surface Pro 5 и Pro 5 LTE

При этом жизненный цикл Surface Pro 5 и Pro 5 LTE не понятен, так как эти устройства не поддерживаются Windows 11. Surface Pro Model 1807, включая LTE-версию, был представлен 23 мая 2017 года.

Серия получила некоторые изменения по сравнению с предшественниками, в частности, конфигурацию без вентилятора с процессором Intel Core i5 7-го поколения базового уровня. Старшие модели с чипами Intel Core i7 имели переработанную тепловую конструкцию для улучшения рассеивания тепла. Но самым большим обновлением из всех была опциональная LTE-конфигурация.

Интересно, что следующее поколение, Surface Pro 6, появилось в конце 2018 года, но его поддержку Microsoft свернула ещё раньше — 30 июня 2023 года. При этом следующей серией, которая лишится обновлений, станет Surface Pro 7. Официальная поддержка прекратится 28 февраля 2024 года.