Microsoft отчиталась о падении выручки от продажи ноутбуков Surface

По словам аналитика, ещё в 2012-2013 годах мало кто верил в успех этой линейки, так как Microsoft потеряла $900 млн после крупного провала планшета Surface RT. Но в 2018 году вендор заработал на устройствах этого семейства порядка $5 млрд. Впоследствии выручка от продажи устройств Surface только росла.

Рост продолжался в пандемийные годы и даже в 2022 году, несмотря на все перипетии в мире технологий. В течение последних 4 лет выручка выросла на 22%. В 2023 году ожидался ещё больший рост, но на деле доходы упали на 24% — $1,8 млрд.

При этом в отчёте Microsoft падение выручки сравнивается с прошлым финансовым годом в процентном соотношении, без прямого указания фактических цифр. А доходы считаются не от чистой продажи устройств Surface, а с включением периферии.

Прогноз на следующий год даётся тоже неутешительный: аналитик считает, что в 2024 году выручка будет снижаться и составит примерно те же 24%. Таким образом, Microsoft по показателям выручки вернётся к 2016-2017 годам.