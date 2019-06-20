Microsoft предлагает собрать планшет с Windows 10 самостоятельно

Компания Kano, известная по продуктам на одноплатных микро-ПК Raspberry Pi, объявила о сотрудничестве с Microsoft и представила первый свой компьютер на базе Windows 10, правда в упрощённом S-режиме.

Устройство под названием Kano PC представляет собой гибридный планшет с прозрачным корпусом и модульными компонентами. Он ориентирован на сектор образования и учащимся предлагается собрать устройство самостоятельно, а затем продолжать учиться на нём, в том числе, программированию.

Планшет с отсоединяемой клавиатурой оснащается 11,6-дюймовым дисплеем, процессором Intel Atom x5-Z8350, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ на накопителе eMMC. Предусмотрена поддержка двухдиапазонного Wi-Fi (802.11b/g/n) и Bluetooth 4.2, порты USB 3.0 и USB 2.0, слот для карточек microSD, 3,5-мм разъём для наушников.

Набор для сборки Kano PC обойдётся в 300 долларов. Продажи начнутся 21 октября 2019 долларов.