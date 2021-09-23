Microsoft представила новый ноутбук с производительным процессором дешевле 30 тысяч рублей

Microsoft представила новый ноутбук с производительным процессором дешевле 30 тысяч рублейВыглядит как отличный вариант для учёбы или сёрфинга в интернете
В основу девайса легли новые процессоры от Intel — Intel Pentium Gold 6500Y и Core i3-10100Y, в зависимости от модели. Они пришли на смену более медленным Intel Pentium Gold 4425Y и Core m3, которыми оснащалось прошлое поколение, сообщает The Verge. Благодаря этому апдейту, прирост производительности составил около 60%.
Внешне новинка практически идентична предшественнику. Здесь также используется 10,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением FullHD, а также прежний набор портов.
На выбор доступны модификации с объёмом оперативной памяти от 4 до 8 ГБ, а постоянной — от 64 до 128 ГБ.
Работает Surface Go 3 под управлением Windows 11 Pro, но будет и вариант на базе Windows 10 Pro. Девайс поддерживает стилус Microsoft Pen, но покупать его придётся отдельно — в комплект он не входит.
Ноутбук уже доступен для предзаказа. Цена на него стартует от 399,99 долларов (около 29 тыс рублей).