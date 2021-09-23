Microsoft представила новый ноутбук с производительным процессором дешевле 30 тысяч рублей

Работает Surface Go 3 под управлением Windows 11 Pro, но будет и вариант на базе Windows 10 Pro. Девайс поддерживает стилус Microsoft Pen, но покупать его придётся отдельно — в комплект он не входит.

Ноутбук уже доступен для предзаказа. Цена на него стартует от 399,99 долларов (около 29 тыс рублей).