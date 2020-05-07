Microsoft представила полноценный планшет Surface Go 2 по цене самого дешевого iPhone

Правда, стоит понимать, что за эту цену компания предлагает планшет в минимальной комплектации с процессором Intel Pentium 4415Y в качестве основы. Есть также и варианты подороже, которые основываются на Pentium 4425Y или Core m3-8100Y. Что же до памяти, то в базовой версии будет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Топовая же версия может “похвастаться” 8 ГБ ОЗУ и внутренним накопителем на 256 ГБ. Имеется вариант планшета как только с Wi-Fi, так и Wi-Fi + LTE. Время автономной работы Surface Go 2 составляет до 10 часов, а размер дисплея увеличился до 10,5 дюймов.