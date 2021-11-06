Microsoft представит специальный ноутбук и версию Windows 11 для учёбы

Как сообщили инсайдеры, одним из решений, предлагаемых Microsoft, является технологичный, подготовленный для образовательных целей и при этом бюджетный ноутбук Surface Laptop SE, который могут представить в рамках презентации. Эта модель получила экран 11,6“ и процессор Intel Celeron N4120. В ноутбуке будет установлено до 8 ГБ оперативной памяти и по одному порту USB-A и USB-C. Устройство должно заменить собой использующиеся сейчас в американских школах Chromebook. Каких-либо других сведений нет.

Вместе с ноутбуком будет представлена специальная версия Windows 11, оптимизированная для школ.

О самом мероприятии информации тоже не много. Известно, что оно состоится 9 ноября, во вторник. Время приводится американское: 9:00 по тихоокеанскому времени; 12:00 по восточному времени; 16:00 по Гринвичу.