Microsoft приспособит Windows к работе на смартфонах и планшетах со складными дисплеями

Компания Microsoft работает над адаптацией операционной системы Windows для складных устройств с гибкими дисплеями. Об этом сообщил ресурс The Verge со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Также по данным источников, Microsoft ведёт работу над подобными складными устройствами и гаджетами с двумя экранами. Компания делает большую ставку и вложения в это направление, как в разработке Windows, так и в линейке устройств Surface.

Microsoft экспериментирует с двухэкранным устройством под кодовым названием Andromeda. Кроме того, она сотрудничает с Intel и другими производителями с прицелом на будущие несколько лет. Как ожидается, двухэкранные и складные устройства станут следующим трендом в индустрии, как в последние пять лет были гибридные устройства класса «2-в-1» на базе Windows 8 и Windows 10.

Первая сборка Windows 10 для складных устройств под маркировкой rs_shell_devices_foldables засветилась в сети ранее на этой неделе, подтвердив усилия Microsoft в этом направлении.