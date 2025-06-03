Microsoft ужесточила требования к Windows-ноутбукам: теперь если USB4, то только с поддержкой Thunderbolt 3

Устройства с USB3 обязаны обеспечивать передачу на 5, 10 или 20 Гбит/с, зарядку от 4,5 до 15 Вт и поддержку хотя бы одного внешнего дисплея. Поддержка Thunderbolt 3 и PCIe для USB3 не требуется.

Эти меры призваны устранить путаницу с несовместимыми кабелями и аксессуарами. Производители должны проходить сертификацию через Windows Hardware Lab Kit, чтобы получить одобрение WHCP.