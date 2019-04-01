Microsoft выпустила новую версию Surface Book 2

Компания Microsoft выпустила новую версию гибридного планшета Surface Book 2. Стала доступна 13,5-дюймовая модель с четырёхъядерным процессором Intel Core i5-8350U восьмого поколения.

Модель также включает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ на твёрдотельном накопителе. Единственным изменением стал процессор, но это может принести большую прибавку к производительности.

Новая конфигурация предлагается за 1499 долларов. Продажи в США уже начались. Версия на процессоре Intel Core седьмого поколения теперь подешевела до 1299 долларов.

Microsoft также собирается провести пресс-мероприятие, посвящённое Surface, 17 апреля 2019 года в Нью-Йорке.