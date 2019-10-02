Microsoft выпустила новые флагманские ноутбуки
Так, более миниатюрная версия Surface Laptop 3 будет оснащена процессором Intel Core 10-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью до 1 ТБ. При этом дисплей устройства будет иметь разрешение 2256 × 1504 пикселей.
Старшая же модель на 15 дюймов будет иметь разрешение экрана 2496 × 1664 пикселей и работать на базе процессора AMD Ryzen 7. По оперативной памяти здесь будет больше возможности “разгуляться” — ноутбук будет оснащен до 32 ГБ данного типа памяти, а также SSD-накопителем до 1 ТБ памяти.
Обе версии ноутбука собраны в алюминиевом корпусе, имеют симметричный USB Type-C порт, привычный USB Type-A порт, 3,5 мм аудиоджек, а также фирменный порт от Microsoft — Surface Connect. По словам производителя, ноутбуки оснащены аудиосистемой Dolby Atmos.
Официально заявляется о 11,5 часах от одного заряда, при этом не забыла компания и о добавлении технологии быстрой зарядки. Так, ноутбуки можно зарядить на 80% всего лишь за час времени.
На ноутбуки Surface Laptop 3 уже открыт предзаказ — старт самих продаж назначен на 22 октября. За младшую версию устройства Microsoft попросит от 1000 долларов, а за версию на 15 дюймов — от 1200 долларов.