Microsoft выпустила новые флагманские ноутбуки

Так, более миниатюрная версия Surface Laptop 3 будет оснащена процессором Intel Core 10-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью до 1 ТБ. При этом дисплей устройства будет иметь разрешение 2256 × 1504 пикселей.

Старшая же модель на 15 дюймов будет иметь разрешение экрана 2496 × 1664 пикселей и работать на базе процессора AMD Ryzen 7. По оперативной памяти здесь будет больше возможности “разгуляться” — ноутбук будет оснащен до 32 ГБ данного типа памяти, а также SSD-накопителем до 1 ТБ памяти.