Microsoft выпустит первый планшет Surface Go на «ноутбучном» ARM-процессоре Qualcomm

Это будет первый планшет в линейке, который базируется на данном типе архитектуры. Релиз устройства ожидается до конца 2023 года.

По информации источников, Surface Go 4 получил кодовое имя Tanta и будет оснащён чипом Snapdragon 7c в базовой модели. Девайс будет обладать схожей производительностью с текущим Surface Go, но с лучшей энергоэффективностью и более долгим временем автономной работы.

Ожидается, что новинка будет иметь некоторые незначительные изменения в дизайне, но размеры корпуса останутся прежними. Что интересно, новый процессор также может позволить Microsoft впервые выпустить Surface Go с поддержкой 5G, хотя эта модель ещё не подтверждена.