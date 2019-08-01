Microsoft высмеяла Apple с помощью парня по имени Mac Book

В новом рекламном ролике Microsoft спрашивает у парня по имени Маккензи Бук, какой ноутбук он считает быстрее, автономнее, лучше — MacBook или Surface Laptop 2? На что парень из раза в раз отдает предпочтение ноутбуку от компании Билла Гейтса. Забавным всю эту ситуацию делает тот факт, что сокращенное имя опрашиваемого парня звучит как Мак Бук — точно также, как называется линейка ноутбуков от Apple.

Что интересно, некоторые зарубежные СМИ раскритиковали Microsoft, назвав новую рекламную кампанию компании “слабой” и отметив, что вряд ли стоит ждать ответной реакции от Apple, так как она слишком занята делами, в отличие от конкурента.