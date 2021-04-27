Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:15
Microsoft высмеяла Apple за отсутствие игр на MacBook
Получилось достаточно спорно
В сети появился свежий рекламный ролик ноутбука Surface Laptop 4. В нём компания Microsoft вовсю расхваливает своё устройство, параллельно не забывая высмеять и его главного конкурента — MacBook Air.
Длительность видео всего 30 секунд. Но за это время редмондская компания умудряется «подколоть» ноутбук от Apple во многих моментах. Так, например, в минус яблочному лэптопу ставится отсутствие сенсорного управления.
Также в ролике отмечают, что Surface Laptop 4 имеет полноценный набор разъёмов, в отличие от MacBook Air с его двумя USB-C.
Вместе с тем рекламный ролик высмеял продукт Apple и за отсутствие игр. В то время как устройству на macOS приходится довольствоваться самым минимумом, на Windows-ноутбуках имеется обширная библиотека игр на любой вкус.
Напомним, что ноутбук Microsoft есть в двух модификациях: на AMD Ryzen 4000 или Intel Core 11-го поколения. Минимальная комплектация устройства оценена в 999 долларов (74,8 тыс рублей).