Microsoft задрала цены на свои новые аксессуары выше, чем Apple

Так, за клавиатуру разработчик Windows просит 140 долларов, что, будем честны, достаточно средняя цена по рынку на фирменные аксессуары. Но если взглянуть на цену стилуса, то неподготовленным творцам может натурально поплохеть. Surface Slim Pen стоит в рознице 145 долларов!

Во-первых, это на целых 45 долларов дороже прошлогоднего Surface Pen, который также поддерживался прошлыми версиями планшетов от Microsoft. Во-вторых, это даже дороже, чем Apple Pencil второго поколения, стоимость которого составляет 129 долларов! А аксессуары купертинского гиганта, напомню, зачастую являются одними из самых дорогих на рынке. Будем надеяться, что разработчики софта не подкачают и столь высокая цена на аксессуар для планшета от Microsoft в конечном итоге будет оправдана. В противном случае, фирменный стилус ждет неминуемый провал.