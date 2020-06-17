Ноутбуки и планшеты
Сегодня 10:51
Microsoft закрепит сотрудничество с AMD выпуском нового ноутбука
Intel запаниковала?
Еще в прошлом году, осенью, Microsoft анонсировала свои первые ноутбуки на базе процессоров AMD — это были 15-дюймовые Surface Laptop 3 на базе Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition Processor и Ryzen 5 3580U Microsoft Surface Edition. По всей видимости, компания осталась настолько сильно довольна получившимся результатом, что решила закрепить сотрудничество с AMD выпуском еще одного нового ноутбука.
По крайней мере, именно об этом говорят свежие данные, найденные в сети. Так, в базе данных бенчмарка 3DMark “засветился” неизвестный ноутбук Microsoft, в основу которого лег новенький AMD Ryzen 7 4800U. Логичнее всего предположить, что речь идет о новом поколении Surface Laptop — Surface Laptop 4.
Стоит отметить, что, в отличие от прошлого года, в этом у Microsoft вряд ли получится эксклюзивно “доработать” CPU от AMD, так как Ryzen 7 4800U уже оснащен видеоядром Vega в максимально возможной для этого поколения конфигурации.