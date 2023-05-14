Монстр автономности: новый ноутбук Microsoft сможет прожить от одного заряда почти сутки

Согласно утечкам, оба аппарата будут работать на 13-м поколении мобильных процессоров Intel. К тому же, если данный слух подтвердится, то нас ждут Surface, способные тягаться по автономности с MacBook от Apple.

Ожидается, что Microsoft не станет отказываться от своей технологии PixelSense Display. 13,5-дюймовая модель получит разрешение 2256 x 1504 пикселей, а 15-дюймовая — 2496 x 1664.

Процессоры, которые, по слухам, будут использоваться в новинках — это Intel Core i5-1335U и Core i7-1355U. Оба с 10 ядрами: два для высокопроизводительных задач и восемь для энергоэффективности.

Заметное отличие между ними — базовая частота и Turbo Frequency. Если вы хотите сэкономить, то выбор Core i5-1335U будет более разумным.

Что касается памяти, то скорее всего нас ждёт три варианта оперативки — 8, 16 и 32 ГБ. SSD можно заменить на больший, но изначально предлагаются лишь 256 и 512 ГБ для 13,5-дюймовой модели и до 1 ТБ для 15-дюймовой.

По данным источников, 13,5-дюймовый Surface Laptop 6 продержится на один час дольше 15-дюймовой модели — 21 час против 20.