Мощнейший ноутбук Acer Predator Helios 700 получил клавиатуру-слайдер, улучшающую охлаждение

Сегодня компания Acer провела в Нью-Йорке ежегодную конференцию, на которой представила ряд новых продуктов. Среди них выделяется мощный ноутбук Predator Helios 700 в необычном форм-факторе.
Клавиатура Hyper Drift сдвигается вперёд, так что часть с трекпадом свисает и превращается в подставку для рук. Это не столько косметическое, сколько функциональное решение. В таком режиме ноутбук получает улучшенное охлаждение с открытым доступом к вентиляторам, что позволяет увеличить производительность.
Ноутбук базируется на процессорах Intel Core девятого поколения, графике NVIDIA GeForce RTX 2080 и до 64 Гб ОЗУ DDR4.
Ноутбук базируется на процессорах Intel Core девятого поколения, графике NVIDIA GeForce RTX 2080 и до 64 Гб ОЗУ DDR4.
Он оснащается 17-дюймовым IPS-экране разрешением Full HD, частотой обновления 144 Гц и временем отклика в 3 мс, а также с поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC. За звук отвечают пять динамиков и встроенный сабвуфер.
Клавиатура Hyper Drift — это часть системы охлаждения ноутбука, в которую входят два вентилятора AeroBlade 3D четвертого поколения, пять медных тепловых трубок, испарительная камера и технология Acer CoolBoost. Выдвинув клавиатуру вперед, пользователь открывает два дополнительных воздухозаборника под экраном и над клавиатурой. Тепловые трубки можно рассмотреть сквозь стеклянную панель в корпусе ноутбука.
Игровые ноутбуки Predator Helios 700 появятся в России в июле со стоимостью от 199 990 рублей.