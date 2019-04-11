Мощнейший ноутбук Acer Predator Helios 700 получил клавиатуру-слайдер, улучшающую охлаждение

Клавиатура Hyper Drift сдвигается вперёд, так что часть с трекпадом свисает и превращается в подставку для рук. Это не столько косметическое, сколько функциональное решение. В таком режиме ноутбук получает улучшенное охлаждение с открытым доступом к вентиляторам, что позволяет увеличить производительность.

Ноутбук базируется на процессорах Intel Core девятого поколения, графике NVIDIA GeForce RTX 2080 и до 64 Гб ОЗУ DDR4.