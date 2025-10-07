Мощный и тяжелый игровой ноутбук Alienware 18 AREA-51 (2025) протестировали в играх

Вес новинки достигает 4,1 кг без блока питания и 5,2 кг с ним, что делает её скорее переносным настольным ПК, чем ноутбуком.

Корпус выполнен из анодированного алюминия с прочными петлями и фирменной RGB-подсветкой. Внутри — топовая конфигурация: Intel Core Ultra 9 275HX, GeForce RTX 5090 и 32 ГБ DDR5-памяти.

18-дюймовый экран с частотой до 300 Гц и яркостью 500 нит обеспечивает отличное качество изображения.