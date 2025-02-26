Мощный игровой планшет HONOR Pad V9 начали продавать в «Ситилинке»

Основная камера на 13 Мп с автофокусом и фронтальная камера на 8 Мп позволяют делать фото и видео, а восемь динамиков с поддержкой объемного звучания улучшают просмотр мультимедийного контента. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10 100 мАч.

Планшет работает на MagicOS 9.0 с набором функций HONOR AI. Поддерживаются технологии Trust Ring для безопасного обмена файлами, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Доступны две расцветки — серая и белая. В продаже представлена версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Дополнительно можно приобрести стилус HONOR Magic-Pencil 3 с 4096 уровнями чувствительности и минимальной задержкой, а также чехол-клавиатуру HONOR Choice с бесшумными клавишами и магнитным креплением.

Стоимость HONOR Pad V9 составляет 46 990 рублей. Комплект с клавиатурой обойдется в 59 990 рублей. Отдельно чехол-клавиатура и стилус доступны по цене 9 990 рублей каждый.