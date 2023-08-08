Мощный процессор AMD Ryzen 7 7840HS лёг в основу новых ноутбуков Honor MagicBook X 14 Pro и 16 Pro

Согласно предварительной информации, эти устройства будут работать на базе мощного процессора AMD Ryzen 7 7840HS, созданного на архитектуре Zen 4.

В настоящее время в линейке MagicBook X Pro доступны модели с диагональю экрана 14 и 16 дюймов, работающие на процессорах Intel Core i5-13500H. Однако грядущие новинки обещают принести ещё больше производительности благодаря чипам AMD.

Одной из интересных особенностей новых ноутбуков станет функция AI subtitle, которая позволит пользователям переключаться между различными языками по их требованию.

Кроме того, устройства получат лёгкий и стильный дизайн, экран 2,2K, а также поддержку режима чтения электронных книг. Пользователи также смогут наслаждаться большим объёмом внутреннего хранилища до 1 ТБ, который ещё можно и расширить до 2 ТБ.

Точные характеристики и цена устройств будут объявлены чуть позже, во время официального запуска.