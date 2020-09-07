MSI анонсировала новые игровые ноутбуки на процессорах и видеокартах AMD

Обе модели основаны на базе 7-нм процессора APU Ryzen 4000. Дискретной видеокартой в данном случае выступает Radeon RX 5600M с буфером стандарта GDDR6 на 6 ГБ. При этом на выбор есть два размера ноутбука: на 15 и на 17 дюймов, причем разрешение экрана обоих FullHD.

Еще одной особенностью новеньких MSI Alpha является поддержка высокой частоты обновления экрана 144 Гц. Стоит отметить, что у ноутбука есть модификация с 64 ГБ оперативной памяти, а прямо из коробки устройство будет работать под управлением Windows 10 Home.

К сожалению, на сегодняшний день производитель не заявлял ориентировочную цену новинок, а также дату их полноценного релиза.