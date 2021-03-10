MSI докажет выгоду майнинга на игровом ноутбуке

Речь идёт о MSI GE76 Raider, в котором установлен NVIDIA RTX 3080, сообщается на сайте компании. Производитель ноутбука заявил, что собирается провести эксперимент длинной в один месяц. В рамках него игровой портативный компьютер будет без перерыва заниматься майнингом криптовалюты. Таким образом MSI намерена показать, насколько выгодно использование её ноутбука при таком сценарии.

Сама компания оценивает производительность девайса при добыче Ethereum в 52,8 MH/s. Но даже сейчас, без проведения эксперимента, можно выяснить, сколько может принести GE76 Raider своему владельцу.

Так, при условии, что цена на криптовалюты останется на нынешнем уровне, пользователю понадобится потратить около 17 месяцев (почти 1,5 года), чтобы окупить покупку ноутбука. Цена девайса, напомним, составляет около 2900 долларов (214 тыс рублей).