MSI и Mercedes выпустили лимитированный ноутбук Prestige 16 AI+ на базе Lunar Lake

Устройство сочетает в себе премиальный дизайн MSI и стилистику автоспорта AMG. Главной технической особенностью модели стал новейший процессор Intel Lunar Lake с интегрированной до 32 ГБ LPDDR5X-8533 памяти.

Ноутбук получил 16-дюймовый OLED-дисплей Samsung с разрешением 3840 × 2400 пикселей и 100% охватом DCI-P3, сертифицированный по стандарту DisplayHDR True Black 600.

Несмотря на мощную начинку, корпус из магниево-алюминиевого сплава сохранил легкость — толщина 16.85–18.95 мм, вес всего 1.5 кг, а батарея при этом — ёмкостью 99.9 Вт⋅ч.