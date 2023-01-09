MSI представила Pen 2 — одновременно и стилус для сенсорных экранов, и карандаш для бумаги

По словам представителей компании, девайс использует технологию MPP2.6 с 4096 уровнями давления. Его автономность составляет внушительные 10 часов на пятиминутной зарядке.

Есть в стилусе и тактильная обратная связь. Неизвестно, можно ли будет купить устройство отдельно, но оно точно будет идти в комплекте с ноутбуками серии MSI Creator Z, например Creator Z17.

Отметим, что модели линейки получили новейший процессор Intel Core i9 13-го поколения, а также видеокарты RTX 4070 и до 64 ГБ оперативной памяти. Цена модели Z17 начинается от 2999 долларов. Точных сроков релиза, к сожалению, до сих пор нет.