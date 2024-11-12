MSI выбилась в лидеры продаж по ноутбукам в России

По сравнению с третьим кварталом 2023 года в этом году лидерами по росту продаж стали тайваньский бренд MSI и китайский Huawei: рост спроса на ноутбуки этих производителей составил 11%. Новый ноутбук MSI на Авито можно купить в среднем за 67 300 рублей, «с рук» — за 45 600 рублей. Новый ноутбук Huawei обойдётся в 57 700 рублей, в ресейле (перепродажа, «с рук») — в 33 100 рублей.

Относительно II квартала этого года рост продаж MSI составил 20% — больше всего. Второе место занял бренд HP — 12%, третье место разделили Acer и Asus — 11%.

Касательно традиционной пятёрки самых популярных брендов среди россиян — Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP — продажи этих устройств в третьем квартале 2024 года показали стабильный рост как относительно второго квартала этого года, так и относительно аналогичного периода 2023 года.

На абсолютного лидера топ-5 — Apple — пришлось 20% продаж от общего количества всех проданных ноутбуков на Авито. По сравнению со вторым кварталом 2024 года MacBook различных модификаций стали покупать чаще на 10%. Средняя цена нового ноутбука Apple составляет порядка 96 100 рублей, «с рук» можно купить в среднем за 44 000 рублей.

Второе место досталось бренду Asus, доля ноутбуков этой марки — 16%. Цена нового устройства ноутбуков Asus на Авито — 72 700 рублей, в перепродаже — 22 300 рублей. Третье место досталось Lenovo — 14%. Приобрести ноутбук этого бренда на Авито в среднем можно за 81 200 рублей, «с рук» — за 21 000 рублей.