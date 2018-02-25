Huawei представила планшеты MediaPad M5
Китайская компания Huawei представила к выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта, новую серию планшетов MediaPad M5.
В рамках серии MediaPad M5 выйдут три модели — диагональю 8,4 дюйма и 10,8 дюйма, а также еще один 10,8-дюймовый , но с чехлом-клавиатурой и стилусом с комплекте.
Разрешение у всех достигает Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Дисплей прикрывает стекло 2.5D со скруглёнными кнопками. Корпус металлический. Аппаратной основой стал фирменный процессор Kirin 960, 4 ГБ оперативной и от 32 до 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Камеры имеют разрешение 13 и 8 Мп. Также можно отметить четыре динамика harman/kardon у старшей модели. У стилуса предусмотрена чувствительность к 4096 степеням нажатия, одной зарядки хватит на два месяца "регулярного использования". Из портов предусмотрен USB Type-C.
Размеры старшей модели составляют 258,7 х 171,9 х 7,3 мм, а вес - 500 граммов. Батарея имеет ёмкость 7500 мАч. Время автономной работы планшета достигает 10,5 часа. 8,4-дюймовый планшет получил аккумулятор на 5100 мАч, обеспечивающий до 10 часов автономной работы. Размеры составляют 212,6 х 124,8 х 7,35 мм, а вес - 310 граммов. Все три модели выйдут в версиях с поддержкой только Wi-Fi и Wi-Fi+LTE.
Планшеты работают на операционной системе Android Oreo. Продажи Huawei MediaPad M5 стартуют в марте 2018 года, по ценам от 349 до 599 евро.