На Amazon начали продавать чехлы для еще неанонсированного увеличенного iPad Air 2024

Конечно, сторонние производители аксессуаров не связаны с Apple напрямую. Однако они зачастую получают информацию о новинках заранее, чтобы успеть подготовить партии чехлов к старту продаж.

Ранее ESR уже выпускал чехлы для новых моделей iPad за несколько недель до официального анонса от Apple.