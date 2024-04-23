На Amazon начали продавать чехлы для еще неанонсированного увеличенного iPad Air 2024

На Amazon начали продавать чехлы для еще неанонсированного увеличенного iPad Air 2024Ждем анонса в ближайшее время?
Поскольку ожидается дебют увеличенной версии iPad Air, производители аксессуаров уже начали продажу чехлов для еще не выпущенного 12.9-дюймового устройства.
На Amazon появились чехлы от ESR, известного бренда аксессуаров. Описание продукта прямо указывает на 12.9-дюймовый iPad Air 2024. Напомним, текущая модель имеет экран 10.9 дюймов.
Хотя изображения чехлов почти идентичны 12.9-дюймовым моделям для iPad Pro, у чехла для iPad Air вырез под камеру меньше – ведь эта модель оснащена лишь одним объективом без сканера LiDAR.
Конечно, сторонние производители аксессуаров не связаны с Apple напрямую. Однако они зачастую получают информацию о новинках заранее, чтобы успеть подготовить партии чехлов к старту продаж.
Ранее ESR уже выпускал чехлы для новых моделей iPad за несколько недель до официального анонса от Apple.