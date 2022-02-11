На Apple подали в суд из-за дефекта экрана iPad mini 6

По словам истца, Apple знает о дефекте, но продолжает продавать дефектные, на его взгляд, устройства, не устраняя «неисправность» или не внося поправки в свои маркетинговые материалы, чтобы отразить существование дефекта.

Уточняется, что речь идёт о «желейном экране»: в левой части экрана текст отстаёт от правой части. Это происходит во время прокрутки экрана в портретной ориентации.

При этом пользователи начали сообщать о проблеме практически сразу после выхода iPad mini шестого поколения. Но Apple ответила, что эффект является «нормальным поведением для ЖК-экранов», а также следствием аппаратного расположения некоторых компонентов.