На iPad запустили настольную операционную систему Apple macOS

По большей части, это всё, что точно известно на данный момент, сообщает MacRumors. Автор проекта, поделившийся видео запуска на своём YouTube-канале, не стал рассказывать, какие действия надо совершить, чтобы повторить это.

На видео можно увидеть, как запуск macOS Catalina на iPad Pro занял около 20 минут. Сам ролик длится чуть более 37 минут. Стоит отметить, что данный способ установки macOS на планшете Apple сложно назвать максимально юзабельным. Но сам факт того, что подобное возможно, может привести к дальнейшему появлению проектов портирования настолько ОС на будущие iPad.