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На iPad запустили настольную операционную систему Apple macOS
Правда, пока что лишь при помощи эмуляции
В сети набирает популярность видео, в котором показывается, как на iPad Pro 2020 удалось запустить настольную операционную систему Apple — macOS Catalina. Правда, стоит отметить, что реализовано это всё через эмуляцию x86.
По большей части, это всё, что точно известно на данный момент, сообщает MacRumors. Автор проекта, поделившийся видео запуска на своём YouTube-канале, не стал рассказывать, какие действия надо совершить, чтобы повторить это.
На видео можно увидеть, как запуск macOS Catalina на iPad Pro занял около 20 минут. Сам ролик длится чуть более 37 минут. Стоит отметить, что данный способ установки macOS на планшете Apple сложно назвать максимально юзабельным. Но сам факт того, что подобное возможно, может привести к дальнейшему появлению проектов портирования настолько ОС на будущие iPad.