На ноутбуках Surface появилась неудаляемая реклама электроники

Теперь приложение Surface, предназначенное для помощи в настройке устройств, стало «гнездом рекламы, которое пытается убедить пользователей покупать различные продукты от Microsoft и партнёров компании».

Как отмечает обозреватель Марк Хачман, хотя умная зарядка является стандартной функцией в большинстве ноутбуков, Microsoft решила использовать приложение Surface для управления этим функционалом. Пользователи, открыв это приложение, обнаруживают предложения о покупке нового контроллера Xbox и док-станции Surface Thunderbolt 4, со скидкой.

По словам автора материала, это может быть неприятным и назойливым опытом для пользователей, которые ищут способ быстро настроить «умную» зарядку без маркетингового подвоха. Однако реклама никак не влияет на функциональность устройств и не препятствует взаимодействию.