На планшет Apple удалось установить Windows 3.1

Сообщается, что установить Windows 3.1 на планшет Apple можно с помощью специального приложения iDOS, имитирующего работу операционной системы. Известно, что само приложение реализовано было для запуска старых игр, разработанных для DOS, а благодаря обновлению пользователи получили возможность испытать весь функционал Windows версии 1992 года.

Чтобы установить старую ОС на iPad требуется купить приложение в онлайн-магазине (оно стоит 5 долларов или около 370 рублей) и иметь лицензионную версию системы. Далее все данные Windows 3.1 необходимо перенести в отдельную папку, которую заблаговременно создаст iDOS в приложение Файлы на iPad. Закончив эти манипуляции можно будет приступить к установке.