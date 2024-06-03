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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 03 июня 2024, 18:09
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На презентации о таком не говорили: Apple незаметно ухудшила характеристики iPad Air M2

Без каких-либо отдельных анонсов
На майской презентации Apple были объявлены новые устройства бренда. В том числе и iPad Air M2.
На презентации о таком не говорили: Apple незаметно ухудшила характеристики iPad Air M2
© 9to5Mac

Тогда сообщалось, что планшет оснащен 10-ядерным графическим процессором. Однако, спустя несколько дней после мероприятия, Apple без лишнего шума внесла изменения в технические характеристики устройства на своем сайте, снизив количество ядер GPU до 9.

Эти изменения произошли незаметно и без официальных комментариев от компании. Информация о 10-ядерном GPU все еще присутствует в пресс-релизах и на некоторых страницах поддержки, что вызывает определенную путаницу среди пользователей и экспертов.

На форумах и в социальных сетях пользователи активно обсуждают это изменение, выдвигая различные теории.

Одной из версий является то, что Apple могла изначально ошибочно указать характеристики или же производственные сложности могли привести к необходимости использования слегка урезанного варианта чипа M2.

Возникает вопрос: почему компания не дала официальных разъяснений по этому поводу? Вряд ли мы когда-то дождемся ответа.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPad Air
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#iPad
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#Apple