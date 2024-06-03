На презентации о таком не говорили: Apple незаметно ухудшила характеристики iPad Air M2

Тогда сообщалось, что планшет оснащен 10-ядерным графическим процессором. Однако, спустя несколько дней после мероприятия, Apple без лишнего шума внесла изменения в технические характеристики устройства на своем сайте, снизив количество ядер GPU до 9.

Эти изменения произошли незаметно и без официальных комментариев от компании. Информация о 10-ядерном GPU все еще присутствует в пресс-релизах и на некоторых страницах поддержки, что вызывает определенную путаницу среди пользователей и экспертов.

На форумах и в социальных сетях пользователи активно обсуждают это изменение, выдвигая различные теории.

Одной из версий является то, что Apple могла изначально ошибочно указать характеристики или же производственные сложности могли привести к необходимости использования слегка урезанного варианта чипа M2.

Возникает вопрос: почему компания не дала официальных разъяснений по этому поводу? Вряд ли мы когда-то дождемся ответа.