На сайте Samsung «засветились» характеристики новенького ноутбука Galaxy Chromebook Go

Ну когда же компания наконец-то анонсирует устройство?
Уже долгое время в сети ходят разговоры о новом Chromebook от Samsung. И вот, внезапно, компания сама «засветила» устройство на своём же официальном сайте.
На сайте Samsung «засветились» характеристики новенького ноутбука Galaxy Chromebook Go

Судя по представленным там данным, Chromebook Go получит 14-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1366 x 768 пикселей. В основу ноутбука ляжет процессор от Intel — Celeron N4500. Стоит отметить, что это один из новых процессоров Intel Jasper Lake.

На сайте Samsung «засветились» характеристики новенького ноутбука Galaxy Chromebook Go

Также девайс будет оснащаться встроенной графической картой Intel UHD Graphics, что позволит ему справляться с базовыми задачами.

На сайте Samsung «засветились» характеристики новенького ноутбука Galaxy Chromebook Go

Оперативной памяти в Chromebook Go от 4 до 8 ГБ, а постоянной — от 32 до 128 ГБ. Есть поддержка MicroSD-карт, сообщается на Samsung Mobile Press.

На данный момент нет точной цены девайса, но учитывая, что в нём используются не самые передовые «внутренности», можно ожидать вполне демократичный ценник.