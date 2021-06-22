На сайте Samsung «засветились» характеристики новенького ноутбука Galaxy Chromebook Go

Оперативной памяти в Chromebook Go от 4 до 8 ГБ, а постоянной — от 32 до 128 ГБ. Есть поддержка MicroSD-карт, сообщается на Samsung Mobile Press.

На данный момент нет точной цены девайса, но учитывая, что в нём используются не самые передовые «внутренности», можно ожидать вполне демократичный ценник.