На сайте Samsung «засветились» характеристики новенького ноутбука Galaxy Chromebook Go

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 12:32
На сайте Samsung «засветились» характеристики новенького ноутбука Galaxy Chromebook GoНу когда же компания наконец-то анонсирует устройство?
Уже долгое время в сети ходят разговоры о новом Chromebook от Samsung. И вот, внезапно, компания сама «засветила» устройство на своём же официальном сайте.
Судя по представленным там данным, Chromebook Go получит 14-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1366 x 768 пикселей. В основу ноутбука ляжет процессор от Intel — Celeron N4500. Стоит отметить, что это один из новых процессоров Intel Jasper Lake.
Также девайс будет оснащаться встроенной графической картой Intel UHD Graphics, что позволит ему справляться с базовыми задачами.
Оперативной памяти в Chromebook Go от 4 до 8 ГБ, а постоянной — от 32 до 128 ГБ. Есть поддержка MicroSD-карт, сообщается на Samsung Mobile Press.
На данный момент нет точной цены девайса, но учитывая, что в нём используются не самые передовые «внутренности», можно ожидать вполне демократичный ценник.