Начались продажи недорогого 15-дюймового ноутбука на Intel, собранные в Беларуси

Оперативной памяти в новинке от 8 до 32 ГБ, а постоянной — от 256 ГБ до 2 ТБ. H-book MAK4 оснащается трёмя USB-портами, разъёмом HDMI, кардридером и разъёмом для наушников.

В Horizont заявили, что от одного заряда устройство сможет проработать от четырёх до восьми часов. При этом работает девайс под управлением Windows 11 Домашняя.

На данный момент в продаже имеется 15-дюймовый вариант, который оценили в 43 500 рублей.