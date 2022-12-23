Начались продажи недорогого 15-дюймового ноутбука на Intel, собранные в Беларуси

Начались продажи недорогого 15-дюймового ноутбука на Intel, собранные в БеларусиУ них своё импортозамещение
Пока компания Промобит лишь готовит массовый релиз отечественного ноутбука Bitblaze Titan, в Беларуси уже начались продажи местного решения.
Фото: Sputnik Беларусь
Речь идёт о модели H-book MAK4, выпущенного под брендом Horizont. Презентация новинки прошла в Минском торговом центре Galleria Minsk. Представители компании-производителя заявили, что устройство собирается на Заводе вычислительной техники.
На выбор покупателей есть две модификации девайса: с 14- и 15,6-дюймовым дисплеем. В основе ноутбука лежит процессор Intel Core 11-го поколения со встроенной графикой. При этом сообщается, что печатные платы для новинки произведены в Беларуси.
Horizont
Оперативной памяти в новинке от 8 до 32 ГБ, а постоянной — от 256 ГБ до 2 ТБ. H-book MAK4 оснащается трёмя USB-портами, разъёмом HDMI, кардридером и разъёмом для наушников.
В Horizont заявили, что от одного заряда устройство сможет проработать от четырёх до восьми часов. При этом работает девайс под управлением Windows 11 Домашняя.
На данный момент в продаже имеется 15-дюймовый вариант, который оценили в 43 500 рублей.