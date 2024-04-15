Начались продажи первого игрового ноутбука на Linux с Ryzen 7 8845HS «под капотом»

Ноутбук TUXEDO Sirius 16 Gen 2 на базе Linux – это уникальная новинка в мире портативных компьютеров.

Он оснащен мощным процессором AMD Ryzen 7 8845HS (8 ядер/16 потоков, частота до 5.1 ГГц) и видеокартой AMD Radeon RX 7600M XT на архитектуре RDNA 3. Такая конфигурация обещает высокую производительность в играх.

Помимо мощных компонентов, ноутбук предлагает 16.1-дюймовый дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 165 Гц, объемный аккумулятор на 80 Вт⋅ч, расширяемую до 96 ГБ оперативную память DDR5-5200 и емкий накопитель PCIe 4.0 до 8 ТБ.

Главной особенностью Sirius 16 Gen 2 является предустановленная операционная система TUXEDO OS на базе Linux. Она обеспечивает стабильную работу, оптимальную поддержку всего оборудования и привычный набор функций.

Новинка уже доступна для заказа. Цена базовой конфигурации стартует от €1666.