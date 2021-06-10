Начались продажи первого планшета Huawei на базе новейшей системы HarmonyOS

Теперь же в продажу поступил первый планшет, работающий на базе новой операционной системы — Huawei MatePad Pro. Пока что устройство продаётся лишь в Китае по цене от 783 долларов (56,5 тыс рублей), сообщает MyDrivers. В дальнейшем ожидается релиз и в Европе, но уже от 800 евро (70,2 тыс рублей).

Напомним, что планшет оснащён 12,6-дюймовым OLED-дисплеем. Он может похвастаться 100%-охватом цветового пространства DCI P3, а также наличием TUV-сертификата.

В основу MatePad Pro лёг чип Kirin 9000E, выполненный по 5-нм техпроцессу. В устройстве также есть поддержка Wi-Fi 6+. При этом основная камера девайса тройная — на 13 и 8 Мп, а также 3D-сенсор глубины сцены.