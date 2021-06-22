Началось производство мощного игрового Android-планшета на флагманском чипе Qualcomm

Он также добавил, что устройство также получит 120 или 144 Гц IPS-дисплей и быструю зарядку мощностью 100 Вт.

К сожалению, так и непонятно, кто именно начал производство такого «монстра». Но в интернете уже появились слухи, что к этому могут быть причастны такие А-бренды как Samsung, Huawei или Lenovo.