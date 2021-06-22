Началось производство мощного игрового Android-планшета на флагманском чипе Qualcomm

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Началось производство мощного игрового Android-планшета на флагманском чипе QualcommОсталось выяснить, кто именно занимается этим устройством
Android-планшеты очень быстро потеряли интерес со стороны покупателей. Практически весь рынок занят iPad разной ценовой категории. Но, возможно, в ближайшие годы случится реванш, т.к. устройства на базе «зелёного робота» будут больше ориентироваться на геймеров.
Так, уже сейчас неизвестный производитель запустил «штамповку» новых игровых Android-планшетов на базе чипа Snapdragon 800-й серии. Об этом рассказал популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station, пишет Gizmochina.
Он также добавил, что устройство также получит 120 или 144 Гц IPS-дисплей и быструю зарядку мощностью 100 Вт.
К сожалению, так и непонятно, кто именно начал производство такого «монстра». Но в интернете уже появились слухи, что к этому могут быть причастны такие А-бренды как Samsung, Huawei или Lenovo.