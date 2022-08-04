Найден дешёвый и эффективный способ охладить перегревающийся MacBook Air M2

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Найден дешёвый и эффективный способ охладить перегревающийся MacBook Air M2Правда, он сделает устройство чуть менее мобильным
Не так давно Apple начала открытые продажи своего нового недорогого ноутбука — MacBook Air M2. Устройство получилось крайне удачным, но достаточно «горячим».
Всё дело в том, что девайс имеет лишь пассивное охлаждение, из-за чего при высоких нагрузках корпус ноутбука начинает нагреваться. Но, как оказалось, есть достаточно простой и дешёвый способ исправить ситуацию.
YouTube-блогер с канала Max Tech выяснил, что если использовать обычный внешний кулер для ноутбуков, MacBook Air M2 отлично избавляется от перегрева. Более того, при длительной нагрузке подобное охлаждение позволяет полностью избавиться от троттлинга.
Напомним, что ранее пользователи жаловались на медленный SSD-накопитель в базовой версии нового MacBook Air. Чуть позже Apple выступила с комментарием, в котором, по сути, назвала это не багом, а фичей.