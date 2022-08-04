Найден дешёвый и эффективный способ охладить перегревающийся MacBook Air M2

Всё дело в том, что девайс имеет лишь пассивное охлаждение, из-за чего при высоких нагрузках корпус ноутбука начинает нагреваться. Но, как оказалось, есть достаточно простой и дешёвый способ исправить ситуацию.

YouTube-блогер с канала Max Tech выяснил, что если использовать обычный внешний кулер для ноутбуков, MacBook Air M2 отлично избавляется от перегрева. Более того, при длительной нагрузке подобное охлаждение позволяет полностью избавиться от троттлинга.