Напрасный вырез: MacBook Pro с «чёлкой» в экране не будет поддерживать разблокировку сканированием лица на момент выхода

Комментируя недоумение многих пользователей, что «чёлка» должна была включать в себя Face ID, Пог написал, что, по его мнению, вендор планировал установить там и систему сканирования лица, но из-за глобального кризиса с поставками полупроводников компании пришлось отказаться от этой функции в последний момент.

При этом он объяснил пользователям, что для установки этой технологии, Apple пришлось бы расширить «чёлку» для размещения модулей Face ID, и это могло бы стать слишком большим отвлекающим фактором.

Также источник говорит о том, что технологии Touch ID, встроенной в MacBook Pro, должно хватить большинству пользователей. Хотя бы потому, что в макбуках разблокировка по распознаванию лица была бы скорее бонусом, чем необходимостью — она бесполезна ночью или в тёмных помещениях, поэтому Touch ID лучше во всех отношениях.