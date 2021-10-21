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Напрасный вырез: MacBook Pro с «чёлкой» в экране не будет поддерживать разблокировку сканированием лица на момент выхода

В «чёлке» установлена обычная камера и другие датчики
Поклонники Apple уже успели раскритиковать дизайн новых MacBook Pro, которые компания представила на одной из недавних презентаций. Но оказалось, что в новых компьютерах всё же не будет важной функции, которую, как надеялись, Apple перенесёт из айфонов вместе с «чёлкой».
Напрасный вырез: MacBook Pro с «чёлкой» в экране не будет поддерживать разблокировку сканированием лица на момент выхода

Несмотря на то, что на айфонах «чёлка» использовалась для размещения системы камер TrueDepth, поддерживающей Face ID — разблокировку устройства сканированием лица, — в новых MacBook Pro в неё встроены точечный проектор, светильник и инфракрасная камера, создающая 3D-карту лица.

Портал Patentlyapple рассказал со ссылкой на Twitter ведущего технической колонки в New York Times Дэвида Пога, что в «чёлке» находится новая камера 1080p, датчик TrueTone, который поддерживает неизменность цвета во время съёмки при любом освещении, датчик освещённости, регулирующий подсветку клавиатуры, и светодиод «включённой камеры». Все эти компоненты ранее были «скрыты» рамкой, но теперь они стали видны, так как рамка была обрезана для увеличения площади экрана.

Комментируя недоумение многих пользователей, что «чёлка» должна была включать в себя Face ID, Пог написал, что, по его мнению, вендор планировал установить там и систему сканирования лица, но из-за глобального кризиса с поставками полупроводников компании пришлось отказаться от этой функции в последний момент.

При этом он объяснил пользователям, что для установки этой технологии, Apple пришлось бы расширить «чёлку» для размещения модулей Face ID, и это могло бы стать слишком большим отвлекающим фактором.

Также источник говорит о том, что технологии Touch ID, встроенной в MacBook Pro, должно хватить большинству пользователей. Хотя бы потому, что в макбуках разблокировка по распознаванию лица была бы скорее бонусом, чем необходимостью — она бесполезна ночью или в тёмных помещениях, поэтому Touch ID лучше во всех отношениях.