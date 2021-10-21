Напрасный вырез: MacBook Pro с «чёлкой» в экране не будет поддерживать разблокировку сканированием лица на момент выхода

Напрасный вырез: MacBook Pro с «чёлкой» в экране не будет поддерживать разблокировку сканированием лица на момент выходаВ «чёлке» установлена обычная камера и другие датчики
Несмотря на то, что на айфонах «чёлка» использовалась для размещения системы камер TrueDepth, поддерживающей Face ID — разблокировку устройства сканированием лица, — в новых MacBook Pro в неё встроены точечный проектор, светильник и инфракрасная камера, создающая 3D-карту лица.
Портал Patentlyapple рассказал со ссылкой на Twitter ведущего технической колонки в New York Times Дэвида Пога, что в «чёлке» находится новая камера 1080p, датчик TrueTone, который поддерживает неизменность цвета во время съёмки при любом освещении, датчик освещённости, регулирующий подсветку клавиатуры, и светодиод «включённой камеры». Все эти компоненты ранее были «скрыты» рамкой, но теперь они стали видны, так как рамка была обрезана для увеличения площади экрана.
As you evaluate your opinion on the MacBook Pro’s notch, keep in mind that it houses more than just a 1080p camera. It also houses the TrueTone sensor (colors consistent in all lighting conditions), light sensor (adjusts brightness/keyboard illumination), and “camera on” LED. pic.twitter.com/XpKvhvtEWn— David Pogue (@Pogue) October 19, 2021
Комментируя недоумение многих пользователей, что «чёлка» должна была включать в себя Face ID, Пог написал, что, по его мнению, вендор планировал установить там и систему сканирования лица, но из-за глобального кризиса с поставками полупроводников компании пришлось отказаться от этой функции в последний момент.
При этом он объяснил пользователям, что для установки этой технологии, Apple пришлось бы расширить «чёлку» для размещения модулей Face ID, и это могло бы стать слишком большим отвлекающим фактором.
Также источник говорит о том, что технологии Touch ID, встроенной в MacBook Pro, должно хватить большинству пользователей. Хотя бы потому, что в макбуках разблокировка по распознаванию лица была бы скорее бонусом, чем необходимостью — она бесполезна ночью или в тёмных помещениях, поэтому Touch ID лучше во всех отношениях.